المركزي يتسلم 7 ملايين دولار من مصدري الذهب

كشف رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم الصديق عن تسليم البنك المركزي الأسبوع الماضي مبلغ (7) ملايين دولار، عائد تصدير الشحنة الأولى (200) كيلو ذهب إلى الإمارات، وأكد الصديق استمرار صادر الذهب بصورة طبيعية من قبل الشركات الخاصة والأفراد، نافياً وجود أي تحديات تواجه عملية الصادر حتى الآن، وبشر رئيس الشعبة بمزيد من إيداع العملات بخزينة الدولة خلال الفترة المقبلة.

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