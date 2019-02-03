عاجل.. الأمن السوداني يعتقل 14 صحفي

يحتجز جهاز الأمن والمخابرات السوداني، "14" صحافيا، لأكثر من ثلاثة أسابيع، ويرفض السماح لذويهم وزملائهم بزيارتهم، كما يفرض رقابة أمنية مشددة على الصحف والصحفيين.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات في السودان ديسمبر الماضي، اعتقل جهاز الأمن أكثر من 50 صحافيا أثناء أداء عملهم في تغطية المظاهرات.

ويمنع جهاز الأمن صحيفة الجريدة السودانية من الصدور لقرابة الشهر، حيث يعمل الرقيب الأمني على نزع الأخبار المواد المتعلقة بتغطية الاحتجاجات قبل طباعتها.

واعتقل حوالي 28 صحافيا يعملون بالجريدة لساعات من بينهم رئيس تحرير الصحيفة ورئيس مجلس الإدارة.

ويرفض مجلس الإعلام الخارجي، بتوجيهات مباشرة من جهاز الأمن، تجديد تراخيص مراسلي قنوات فضائية بالسودان.

وترفض الحكومة السودانية الاستجابة للنداءات الدولية و مطالبات المنظمات المعنية بحرية الصحافة ، بإطلاق سراح الصحفيين وتمكينهم من أداء عملهم دون التعرض الى الاعتقال او الضرب.