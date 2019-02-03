ارتفاع جديد لأسعار الحديد والأسمنت بأسواق الخرطوم

شهدت أسواق السجانة بالخرطوم، عن زيادات جديدة في أسعار السيخ والأسمنت، حيث بلغ طن أسمنت عبرة وبربر "7200" جنيه، فيما سجل سعر طن أسمنت صخر السودان والسلامة (7) الآف جنيهاً وبلغ سعر طن حديد الأمجد (59) ألف جنيهاً.
وأرجح التجار إلي الارتفاع الكبير في الأسعار بسبب وجود زيادة جديدة في أسعار الأسمنت من قبل مصانع الإنتاج بولاية نهر النيل، وبعض الولايات الأخرى في منتصف الأسبوع الماضي.
وأكد صاحب مغلق بشارع الإنقاذ أن المصانع وضعت زيادة جديدة قدرها (300) جنيه للطن الواحد.
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