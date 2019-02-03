عاجل.. ترامب: قواتنا ستبقى في العراق لمراقبة إيران

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يرغب في الإبقاء على وجود عسكري أميركي في العراق لمراقبة إيران.

وجاء ذلك في تصريحات لترامب أدلى بها لقناة "سي بي إس" الأمريكية، اليوم الأحد.

وقرر ترامب الشهر الماضي سحب قواته من سوريا وهو ما أثار تساؤلات حول مصير القوات الأمريكية في العراق.