عهود "البشير" وحكومته.. هل تحد من تظاهرات السودانيين؟ (تقارير)

أطلق الرئيس السوداني عمر البشير وحكومته، عدة تعهدات خلال الساعات الماضية، في محاولة منه من تهدئة الشارع السوداني الذي إنفجر غضبًا بعد تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد، وطالب برحيل "البشير" عن الحكم.

وتلك العهود التي أطقها "البشير" وحكومته يمكن أن تساهم في تهدئة الشارع السوداني والحد من التظاهرات التي إنطلقت ضده.

ويتظاهر طلبة ونشطاء ومحتجون آخرون بشكل شبه يومي في كل أنحاء السودان منذ 19 ديسمبر الماضي احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية ومطالبين بإنهاء حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 30 عاما.

و تعهد الرئيس السوداني، عمر البشير، الأحد، بالعمل على تطوير المناطق الريفية، في وقت يسعى لمواجهة التظاهرات المناهضة للحكومة في المدن والقرى منذ أسابيع.

وتحرك الرئيس الذي أمضى ثلاثة عقود في السلطة، لحشد أنصاره في البلاد، في مسعى لمواجهة التظاهرات التي تشكل أكبر تهديد لحكمه.

وتعهد خلال تجمع في ولاية شمال كردفان، تم بثه عبر التلفزيون، بتوفير مياه شرب نظيفة في المناطق الريفية في أنحاء السودان، وفتح مستشفى جديدًا في المنطقة.

ودليلًا على تنفيذه تلك العهود، أكد رئيس الجمهورية، عمر البشير، بأنه رغم الظروف والحصار الذي فرض علي السودان الا انه يتم تنفيذ مشروع خدمي وتنموي، موضحاً بان توفير الرعاية الصحية والمياه يعتبر من أولويات الدولة.

ونوه خلال مخاطبته الحشد الجماهيري، الاحد، بمنطقة خلاوي سراج بمحلية بارا ضمن زيارته لشمال كردفان، أن شباب السودان قدموا 18 الف شهيد مشيرا إلي المؤسسات التعليمية التي تم إنشاؤها من أجل الشباب.

وأشار الي أهمية طريق الصادرات ام درمان - جمرة الشيخ -بارا الذي تم تدشينه في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الرقعة الزراعية في البلاد، كما وجه بأهمية ربط الطريق بالكهرباء من أجل التنمية الزراعية والصناعية.

وأشار إلي توفر الأراضي الصالحة والمياه الجوفية علي امتداد الطريق الذي يبلغ طوله 342 كيلو متر، لافتاً إلي المعاناة التي كان يعاني منها المواطن بسبب عدم توفر الطرق وما يستغرقه من وقت من أجل الوصول الي مقصده.

ودعا البشير الجهات المعنية بالخلاوي بوضع تصور من أجل تحويل الخلاوي الكبيرة في السودان لمراكز علمية تخرج أجيال مرتبطة بالقرآن مشيرا إلي محاربة المستعمر الي الخلاوي.

كما خفف معتز موسى رئيس وزراء السودان على ما يبدو موقف الحكومة إزاء الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر واصفا دعوات المتظاهرين لتحسين أحوال المعيشة بأنها "مشروعة".

وقال للصحفيين إن هناك مشكلات ويجري العمل على حلها مشيرا إلى مشكلات السودان الاقتصادية وقلة الخدمات.

وأضاف "لا ننظر لهذه الاحتجاجات من زاوية الكثرة أو القلة ولكن هناك صوتا يجب أن يسمع ويجب أن يحترم رغم وجود مزيدات من جهات سياسية فهناك مطالب مشروعة وهناك مطالب يجب أن يعبر عنها رغم التفلتات ولكن سيجدوا منا قلبا مفتوحا وصدرا واسعا".

وأضاف أن الدولة ستعمل على إقامة انتخابات حرة ونزيهة في العام المقبل، وأوضح أن الحكومة تعمل بشكل جاد لحل المشكلات الاقتصادية، مؤكدا أن قضية شح السيولة النقدية ستنفرج تدريجيا ابتداءا من مطلع هذا الشهر.

كما أعلن وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، البدء قريبا في مشروع تشغيل (١٦٠) الف شاب وشابة التي اجازها مجلس الوزراء مؤخراً، مؤكداً التزام الدولة بانفاذ مشروعات تشغيل الشباب علي أرض الواقع.

وأشار عمر خلال مخاطبته يوم الاحد تدشين مشروعات التدريب الحرفي الذي اطلقه ديوان الزكاة بالتعاون مع مشاريع استقرار الشباب بالاتحاد الوطني للشباب السوداني، الي العمل علي الوصول للشباب في مناطقهم وأعلن السعي لنقل المدينة للريف.