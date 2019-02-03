نتيناهو: إيران سيطرت علي الحكومة اللبنانية

اعتبر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أن إيران سيطرت على الحكومة اللبنانية عبر "وكيلها" حزب الله، متعهدا بمواجهة طهران دفاعا ليس عن إسرائيل فقط، بل وعن الدول المجاورة أيضا.

وفي كلمة ألقاها أمام بعثة سفراء أجانب معتمدين لدى الأمم المتحدة تستضيفهم إسرائيل في زيارة تستغرق 5 أيام، حذر نتنياهو مما أسماه بـ"التغير الكبير الذي يطرأ على الشرق الأوسط وهو عبارة عن صعود الثيوقراطية العدوانية في إيران، التي تسعى إلى احتلال الشرق الأوسط وتدمير إسرائيل والاستحواذ على أجزاء كبيرة أخرى من العالم".

وتابع: "إيران تمتلك عددا كبيرا من الوكلاء وأحدهم حزب الله، الذي انضم الآن إلى الحكومة اللبنانية، هذا فعلا توصيف خاطئ فحزب الله هو من يسيطر بالفعل على الحكومة اللبنانية، ومغزى ذلك أن إيران تسيطر على الحكومة اللبنانية".

وشدد نتنياهو على أهمية نقل "رسالة قوية" إلى طهران، مفادها أن إسرائيل ملتزمة بالحيلولة دون "أي عدوان سينطلق من لبنان أو من سوريا أو من إيران نفسها"، مضيفا: "بهذا ندافع ليس عن إسرائيل فحسب بل عن الدول المجاورة لنا وعن سلامة العالم أجمع أيضا".

وذكرت مراسلتنا أن تصريحات نتنياهو جاءت قبيل انطلاق أعضاء البعثة الأممية التي تضم عشرات السفراء، في رحلة إلى منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، للقيام بجولة ميدانية تشمل تفقد أحد الأنفاق التي حفرها حزب الله هناك.