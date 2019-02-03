تصريح غريب من كلوب عن الفوز بالدوري

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن فريقه لا يضمن لقب الدوري الإنجليزي رغم تصدره للمسابقة قبل لقاء وست هام يونايتد غدًا في الجولة الخامسة والعشرين.

وقال يورجن كلوب: "ليفربول لم يحسم شيء في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي ولا أشعر بالتوتر سريعاً، ولم أكن كذلك من قبل عندما حققت لقبي الأول في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني".

وأضاف كلوب: "الخبرة أظهرت لي أن طريقتي التي استخدمتها من قبل نجحت، لذلك لم أغيرها فما أعرفه هو أن نقوم بالأمر الصحيح لأطول وقت ممكن ونظل في حالة تركيز وألا نفكر في أمور أخرى".

وتابع يورجن كلوب: "الجميع هنا يريد لقب الدوري الإنجليزي وسنحاول أن نحصل عليه بكل ما لدينا من قوة لكن لا يوجد ضمانات".