الجديدة في قضية سامر الجعلي…..

شهاب محمد - الخرطوم - الشرطة الخليج 365: من المقرر أن تبدأ اليوم بمحكمة كرري الجنائية، أولى جلسات محاكمة الشرطي المتهم بإطلاق الرصاص على الشاب “سامر الجعلي”، ولقي “سامر” حتفه بعيار ناري على يد شرطي، أثناء تمشيط دورية تابعة للشرطة شارع النيل أم درمان بمنطقة مدينة النيل..يذكر أن النيابة العامة بعد إكمال التحريات حول مقتل الشاب “سامر الجعلي” على يد الشرطة، أثناء تواجده في شارع النيل، خلال مطاردة من شرطة النظام العام، وأمر النائب العام بعد إكمال التحريات برفع الحصانة عن الشُرطي الذي اتُهم بإطلاق النار على “سامر”، وذلك بعد وجود بينات تستدعي إكمال التحقيق والقضية، وتم إحالة الملف إلى المحكمة للسير في الإجراءات..

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