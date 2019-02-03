استجواب ودقلبا اليوم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: حدد قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال عبد اللطيف محمد جلسة اليوم (الأحد) لاستجواب المتهم بـ(ودقلبا) حسب صفحته الشهيرة على موقع فيسبوك المخصصة لمعادية النظام. ويواجه (ودقلبا) الاتهام بتزوير مستنداته الرسمية.

وكانت المحكمة قد أجلت جلستين سابقتين حُدِّدَتْ لاستجواب المتهم.

وحسب الاتهام، فإن المتهم أسس صفحة (ود قلبا) الشهيرة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهي معادية للنظام الحاكم وخصص محتواها لنشر صور لقادة بارزين وضباط بجهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وكان الشاكي قد أبلغ بأن المتهم زور اسمه في الأصل واستخرج جواز سفر بموجب مستندات مزورة، حيث أوقفته السلطات، وقال لدى التحقيق إنه كان موظفاً بالسعودية وحدث خلاف مع كفيله طرد بموجبه من قبل السلطات السعودية لذلك كان مجبورا على التزوير والعودة إلى المملكة لاسترداد مستحقاته.

وسجل المتهم اعترافا قضائيا. وأكد المتحري أن المتهم ضده بلاغ آخر في بنيابة أمن الدولة بإنشاء صفحة (ودقلبا) وهي معادية للحكومة السودانية.

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