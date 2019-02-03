تفاصيل جديدة في قضية منتحل شخصية حميدتي…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: حدد قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال “حامد صالح” جلسة في الخامس من الشهر الجاري لسماع الشاك في قضية منتحل شخصية قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان (حميدتي)، بالاشتراك مع ثلاثة آخرين في الاحتيال على مواطن والاستيلاء منه على أموال باسم قائد قوات الدعم السريع .

وبحسب الاتهام، فإن مباحث نيابة أمن الدولة كانت قد تمكنت من توقيف شبكة إجرامية تخصصت في الاحتيال على المواطنين باسم (حميدتي) عبر (فيسبوك) وتحصلت منهم على أموال، وبعد التحقيق دونت الشرطة بلاغاً في مواجهتهم تتعلق بالاشتراك الجنائي وانتحال صفة الموظف العام، إضافة إلى مواد أخرى تتعلق بجرائم المعلوماتية.

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