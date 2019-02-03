تحديد جلسة لمحاكمة قاتل رجل وزوجته بحي الدناقلة بحري….

شهاب محمد - الخرطوم - المحكمة الخليج 365: حددت محكمة جنايات بحري وسط جلسة في الخامس من الشهر الجاري للبدء في محاكمة المتهم بقتل رجل وزوجته بحي الدناقلة ببحري على يد لص في أواخر شهر رمضان الماضي .

يذكر أن المتهم كان قد تسلل ليلاً إلى منزل الضحايا أثناء صلاة التهجد في رمضان الماضي وأثناء محاولته السرقة قتل الرجل وزوجته وفر هارباً، وأفلحت الشرطة بعد جهود مكثفة في التوصل إلى القاتل الذي كان مقبوضاً عليه في بلاغ آخر داخل سجن أم درمان.

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