البشير: سنجعل شمال كردفان المحور الاقتصادي لكل السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، إن طريق الصادرات “أمدرمان – بارا” كان حلماً إلى عهد قريب، وأضاف “نحمد الله أننا اجتمعنا اليوم للاحتفال بهذا الطريق”، وأعلن عن ربط الطريق بطريق النيل الغربي مع ميناء بورتسودان.

وأضاف البشير خلال مخاطبته الحشد الجماهيري بمنطقة بارا، يوم الأحد، أن والي شمال كردفان، أحمد هارون، عندما كان يبشر بتنفيذ الطريق كان يعتبره الناس حديثاً للاستهلاك السياسي، لأن مشروع الطريق عجز الناس عن إنشائه، ولكنه أنجز الآن رغم المعاناة الاقتصادية للبلد.

وقال إن دولتي تشاد وأفريقيا الوسطى سيكون ميناء تصديرهما عبر بورتسودان، لذلك سنقوم بربط طريق الصادرات بطريق النيل الغربي وحتى بورتسودان.

وأشار إلى أن طريق الصادرات يختصر المسافة بين الخرطوم والأبيض إلى نصف المسافة، وأضاف “الزول الآن يفطر في النهود ويتغدى في الفاشر”، في إشارة إلى سهولة الحركة عبر الطرق المسفلتة.

وتعهد الرئيس البشير بإعادة الجمارك إلى منطقة حمر الشيخ حتى تسهم في الحراك الاقتصادي، وأشار إلى أن شمال كردفان تعتبر “سرة السودان ووسطه، لذلك ستكون منطقة اقتصادية وسنجعلها المحور الاقتصادي لكل السودان”.

ونوه البشير بالإنجازات التي تحققت بشمال كردفان على صعيد مياه الشرب والخدمات الصحية، وأضاف “عهدنا معكم كل حواضر المحليات ستكون بها مستشفيات مرجعية، وكل الأرياف ستتوفر فيها المياه، وسنعمل على ربطها بطرق مسفلتة مع الطريق القومي.

شبكة الشروق