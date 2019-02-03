الاشانتي مرعب !!.. بقلم عبدالله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[يخوض الهلال بملعبه مساء اليوم اولي مبارياته في مجموعات الكونفدرالية بمنازلة الاشانتي كوتوكو الغاني في استهلالية مشوار الفريقين بالمجموعات.

[الاشانتي كوتوكو الغاني او (القنافذ) كما يحلو لجمهوره تسميته يعتبر من الفرق المرعبة في القارة الافريقية باعتباره صاحب تاريخ متميز بالمنافسات الافريقية خلال السنوات الماضية.

[نعلم ان الفريق الغاني فشل في تحقيق انجازات خلال السنوات الاخيرة لكن ذلك لا يقلل من خطورة الاشانتي العائد بقوة لفرض شخصيته وتحقيقه للنتائج التي فشل في تحقيقها مؤخرا.

[فاز الاشانتي بلقب ابطال افريقيا مرتين (1970) و(1983) ووصل المباراة النهائية وحاز علي مركز الوصيف خمس مرات في الاعوام (1967) و(1971) و(1973) و(1982) و(1993).

[اما انجازات الاشانتي في كاس الاندية الافريقية ابطال الكؤوس فتمثلت في حصوله علي مركز الوصيف في العام (2002) بينما حاز علي مركز الوصافة في الكونفدرالية في العام (2004).

[تأهل الغاني لهذه المرحلة جاء علي حساب القطن الكاميروني وبالتالي فان اي حديث عن ضعف هذا الفريق يعد امرا غير مقبول مطلقا ربما يدفع ثمنه الهلال حال لم يحترم هذا الخصم.

[يمتاز الفريق الغاني بمقدمة هجومية قوية لا يمكن الاستهانة بها كما يمتاز الغاني بالاداء الجيد خارج ملعبه مما يعني انه قادر علي الوصوةل لشباك خصومه بعيدا عن اجواء الرهبة.

[مدرب الاشانتي كوتوكو الغاني “شالرز أكونور” اطلق تصريحات اكد من خلالها جاهزية فريقه لمباراة اليوةم وقال ان الهلال سيعاني من خلال الضغط المتواصل الذي ينوي انتهاجه في لقاء اليوم.

[تصريحات مدرب الاشانتي تم التعامل معها بسلبية واضحة باعتبارها تأتي في اطار الحرب النفسية التي تلجأ لها الفرق الافريقية واتمني ان يكون تعامل الجهاز الفني للهلال معها مختلفا.

[مباراة الجولة الاولي تعتبر بمثابة خارطة طريق لاي فريق يرغب في مواصلة مشوار الانتصارات وما لم يتعامل الهلال بجدية مع منافسه فان الخسارة بالمقبرة تبقي اقرب الخيارات.

[شخصيا لا استبعد خسارة الهلال حال ادي المباراة بذات الطريقة التي انتهجها في مباراته المحلية امام الاهلي شندي واعتقد ان الاداء الذي قدمه الفريق امام مريخ الفاشر كان افضل من الذي ظهر به امام الاهلي شندي رغم خسارته لمباراة السلاطين وفوزه بنتيجة مباراة الشنداوي.

[الاشانتي مرعب ويمكن ان يفعلها ما لم يتم التحسب لكافة مغامراته.

[مهمة الهلال ليست بالسهولة التي يتوقعها البعض.

[الاشانتي ليس الاهلي شندي.