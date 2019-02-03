انا ومجلس عمي علي غرزه.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*انا واخويا علي ابن عمي

*وانا وابن عمي علي الغريب

*هكذا يقول المثل القديم

*حديثا يجب ان تصبح المقولة انا والمجلس والمجلس الفات علي غرزه

*لانو غرزه الحبيب اشتكي المريخ

*والحبيب لما يشتكي المريخ بصبح عدو

*صحيح القال حقي غلب

*وغرزه قال حقي

*يبقي غلب

*لكن واحد صفر هزيمة بشرف

*وستة صفر بالطبع هزيمة كبيرة لاتشرف

*وعشان غرزة مايغلبنا ستة صفر

*حقو نتعاون جميعنا في الدفاع عن المريخ

*ايها الناس

*غرزه يطالبنا امام الفيفا بحقو كلو البالغ تلتمية الف دولار حسب العقد

*براتب شهري خمسطاشر الف دولار

*ومقدم عقد مقسط يبلغ مية وعشرين الف دولار

*تدفع خمسين الف عند توقيع العقد وخمسين اخري تلحق بها وعشرين كقسط اخير

*المعروف ان غرزه استلم الخمسين الاولي من المقدم المقسط

*واستلم خمسطاشر الف دولار مايعادل حافز شهر عند الصعود الافريقي

*برغم انه مكتوب بالعقد راتب شهرين

*لكن الرجل بعد احتجاج الوالي واعتراضه قبل بالحافز راتب شهر

*ووقع انو تسلم الحافز كاملا

*ويقيني ان الرجل استلم مبالغ اخري

*وبما ان البينة امام الفيفا مستندية

*ولغة الاثبات بالمستندات

*حقو اي زول من اعضاء المجلس الفات عندو مستند يثبت اي مبالغ علي غرزه

*حقو يسلمو للمكتب التنفيذي اليوم لاستعماله كمستند دفاع يقلل المبلغ الذي يطالب به غرزه

*وماتقولوا لي حصل تسليم وتسلم

*التقارير لاتخدم القضية امام الفيفا

*ولكن الحديث للمستندات

*وعلي المجلس ان يعطي الموضوع حقه من الاهتمام اللازم

*سيما وان مهلة الرد تخنقنا بشدة

*ولو كان المجلس يتعامل مع القصة بانها نتيجة عدم سداد المجلس القبلو

*فان ذلك لن يدفع المسؤليه عنه

*لان من واجباته القتال دفاعا عن المريخ ايا كانت اسباب المعركة

*وعلي الذين في نيتهم الرد علي الفيفا من ناس مجلسنا

*عليهم استصحاب المستند الذي دقس فيه غرزه ووقع

*وعليهم التمسك بالحق في خصم ماكسبه غرزه من مكسب من الاتحاد الليبي في الفترة التي كان يفترض ان يكون فيها مع المريخ

*عقد غرزه يمتد حتي ديسمبر

*وهو ذهب في اغسطس

*اشتغل مع اتحاد ليبيا تسعه وعشرة وحداشر واطناشر

*شهرو مع ليبيا اربعين الف دولار

*في اربعه شهور تطلع مية وستين الف دولار

*نخصمها من قيمة عقدو معانا

*تبقي تلتمية الف منها مية وستين الف الباقي مية واربعين الف

*استلم منها الخمسين الف القبيل فوق ديك دون حافز الصعود الافريقي

*الباقي تسعين الف

*اي مستند استلام بنقص مبلغ التسعين الف ده زاتو

*واذا مالقينا المستندات التسعين الف محمدانا

*وهنا تظهر اهمية المستندات

*اي زول عندو مستند بدون مايسألوهو حقو الليلة يكلف نفسو ويسلمو للمكتب التنفيذي

*ايها الناس

*خسرنا قضية مارسيال بسبب المستندات

*حقو مانخسر قضية غرزة لنفس السبب

*المهم

*ناس الجزائر قالوا كانوا قايلين الفرنسيين هم الكتلوا المليون شهيد

*لكنهم اخيرا اكتشفوا ان المريخ هو من قتل المليون شهيد

*الشهيد وفاق سطيف

*الشهيد اتحاد العاصمة

*الشهيد العلمه ابو خمسة وخمسين باص

*والآن الشهيد مولودية شايل كفنو في كتفو وماشي علي القبر

*اولادنا رفعوا راسنا

*ولم نفتقد جمال سالم الي اليوم

*بركة الجات منو

*ابو عشرين ابو كفين الشفت

*تاني جزائري الحارة السادسة مابدخلها خليهو خط ستة

*تمرق من نطحة نمر تجيك كفوف ابو عشرين

*ايوه كده

*مريخ يخوف

*لكن

*الاشانتي زاتو بخوف

*قال ليك حارسهم عادي بقزقز بي ككو علي بال مايختوا العشا

*ياخ ثيرباكم واستوبرهم قال ليك يضبحوا القرنتية ويختوا جردلهم ده

*لما مواعيد التمرين تجي يكونوا قاموا بالقرنتية والجردل

*والغريبة راس الحربه

*ابو القنفت ده عندو زي التسالي

*غايتو ياروشا الا تمرقكم الدواع الامنية

*تشردوا بس

*ايها الناس

*موضوع غرزه

*مستندات ورد

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*لو بي تمن التاتشرات

*جبنا تركترات

*ماكان قامت مظاهرات

*ولو وفرنا وظيفات

*ماكان احتجنا نوفر تاتشرات

*ولو منعنا السرقة وحاربنا الفساد

*ماكان احتجنا تاتشرات

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال لو اعترفنا بالاولاد والبنات ماكان بنسكهم بالتاتشرات..دي حقوق عباد

والي لقاء

سلك