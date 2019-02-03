انا ومجلس عمي علي غرزه.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*انا واخويا علي ابن عمي
*وانا وابن عمي علي الغريب
*هكذا يقول المثل القديم
*حديثا يجب ان تصبح المقولة انا والمجلس والمجلس الفات علي غرزه
*لانو غرزه الحبيب اشتكي المريخ
*والحبيب لما يشتكي المريخ بصبح عدو
*صحيح القال حقي غلب
*وغرزه قال حقي
*يبقي غلب
*لكن واحد صفر هزيمة بشرف
*وستة صفر بالطبع هزيمة كبيرة لاتشرف
*وعشان غرزة مايغلبنا ستة صفر
*حقو نتعاون جميعنا في الدفاع عن المريخ
*ايها الناس
*غرزه يطالبنا امام الفيفا بحقو كلو البالغ تلتمية الف دولار حسب العقد
*براتب شهري خمسطاشر الف دولار
*ومقدم عقد مقسط يبلغ مية وعشرين الف دولار
*تدفع خمسين الف عند توقيع العقد وخمسين اخري تلحق بها وعشرين كقسط اخير
*المعروف ان غرزه استلم الخمسين الاولي من المقدم المقسط
*واستلم خمسطاشر الف دولار مايعادل حافز شهر عند الصعود الافريقي
*برغم انه مكتوب بالعقد راتب شهرين
*لكن الرجل بعد احتجاج الوالي واعتراضه قبل بالحافز راتب شهر
*ووقع انو تسلم الحافز كاملا
*ويقيني ان الرجل استلم مبالغ اخري
*وبما ان البينة امام الفيفا مستندية
*ولغة الاثبات بالمستندات
*حقو اي زول من اعضاء المجلس الفات عندو مستند يثبت اي مبالغ علي غرزه
*حقو يسلمو للمكتب التنفيذي اليوم لاستعماله كمستند دفاع يقلل المبلغ الذي يطالب به غرزه
*وماتقولوا لي حصل تسليم وتسلم
*التقارير لاتخدم القضية امام الفيفا
*ولكن الحديث للمستندات
*وعلي المجلس ان يعطي الموضوع حقه من الاهتمام اللازم
*سيما وان مهلة الرد تخنقنا بشدة
*ولو كان المجلس يتعامل مع القصة بانها نتيجة عدم سداد المجلس القبلو
*فان ذلك لن يدفع المسؤليه عنه
*لان من واجباته القتال دفاعا عن المريخ ايا كانت اسباب المعركة
*وعلي الذين في نيتهم الرد علي الفيفا من ناس مجلسنا
*عليهم استصحاب المستند الذي دقس فيه غرزه ووقع
*وعليهم التمسك بالحق في خصم ماكسبه غرزه من مكسب من الاتحاد الليبي في الفترة التي كان يفترض ان يكون فيها مع المريخ
*عقد غرزه يمتد حتي ديسمبر
*وهو ذهب في اغسطس
*اشتغل مع اتحاد ليبيا تسعه وعشرة وحداشر واطناشر
*شهرو مع ليبيا اربعين الف دولار
*في اربعه شهور تطلع مية وستين الف دولار
*نخصمها من قيمة عقدو معانا
*تبقي تلتمية الف منها مية وستين الف الباقي مية واربعين الف
*استلم منها الخمسين الف القبيل فوق ديك دون حافز الصعود الافريقي
*الباقي تسعين الف
*اي مستند استلام بنقص مبلغ التسعين الف ده زاتو
*واذا مالقينا المستندات التسعين الف محمدانا
*وهنا تظهر اهمية المستندات
*اي زول عندو مستند بدون مايسألوهو حقو الليلة يكلف نفسو ويسلمو للمكتب التنفيذي
*ايها الناس
*خسرنا قضية مارسيال بسبب المستندات
*حقو مانخسر قضية غرزة لنفس السبب
*المهم
*ناس الجزائر قالوا كانوا قايلين الفرنسيين هم الكتلوا المليون شهيد
*لكنهم اخيرا اكتشفوا ان المريخ هو من قتل المليون شهيد
*الشهيد وفاق سطيف
*الشهيد اتحاد العاصمة
*الشهيد العلمه ابو خمسة وخمسين باص
*والآن الشهيد مولودية شايل كفنو في كتفو وماشي علي القبر
*اولادنا رفعوا راسنا
*ولم نفتقد جمال سالم الي اليوم
*بركة الجات منو
*ابو عشرين ابو كفين الشفت
*تاني جزائري الحارة السادسة مابدخلها خليهو خط ستة
*تمرق من نطحة نمر تجيك كفوف ابو عشرين
*ايوه كده
*مريخ يخوف
*لكن
*الاشانتي زاتو بخوف
*قال ليك حارسهم عادي بقزقز بي ككو علي بال مايختوا العشا
*ياخ ثيرباكم واستوبرهم قال ليك يضبحوا القرنتية ويختوا جردلهم ده
*لما مواعيد التمرين تجي يكونوا قاموا بالقرنتية والجردل
*والغريبة راس الحربه
*ابو القنفت ده عندو زي التسالي
*غايتو ياروشا الا تمرقكم الدواع الامنية
*تشردوا بس
*ايها الناس
*موضوع غرزه
*مستندات ورد
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*لو بي تمن التاتشرات
*جبنا تركترات
*ماكان قامت مظاهرات
*ولو وفرنا وظيفات
*ماكان احتجنا نوفر تاتشرات
*ولو منعنا السرقة وحاربنا الفساد
*ماكان احتجنا تاتشرات
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال لو اعترفنا بالاولاد والبنات ماكان بنسكهم بالتاتشرات..دي حقوق عباد
والي لقاء
سلك
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