القبض على أخطر عصابة متخصصة في السرقة بشندي…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ألقت شرطة شندى القبض علي (17) متهما تتعلق بالسرقة واستلام المال المسروق وقال مصدر مطلع ان شرطة شندى دونت نحو (23) بلاغ سرقة في اوقات متفاوتة بسرقة هواتف ذكية و شاشات بلازما ومبالغ نقدية تعادل ما يقارب الـ(700) الف جنيه فور تلقى الشرطة للبلاغ كثفت من تحرياتها والقت القبض على اثنين من المتهين اثناء تنفيذهم للسرقة وارشد على (15) متهما باستلام المال المسروق.

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