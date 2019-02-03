مباراة المولودية.. بقلم ودالشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** الخميس الماضي كان يوم المريخ والذي عاد بنتيجة طيبة من الجزائر ووضع قدما في نصف نهائي دوري الأبطال العرب واليوم الأحد يوم الهلال وهو يواجه خصمه الشرس الاشانتي الغاني في مستهل مشواره في دوري مجموعات الكونفدرالية ومطلوب من كل الجماهير بمختلف ألوانها أن تقف خلف الازرق حتي يحرز الانتصار والأنتصار في النهاية انتصار للكرة السودانية التي تخلفت كثيرا عن الركب وكلنا يعلم أن اول وآخر إنجاز قاري حققه المريخ باحرازه كأس الكؤوس الإفريقية قبل ٣٠ عاما وارجو ان نعمل جميعا وبعيدا عن التعصب والتشرزم علي فوز المريخ بالبطولة العربية هذه المرة وفوز الهلال بالكونفدرالية الإفريقية ..علينا أن نقف خلف المريخ والهلال في معاركهما العربية والإفريقية اعلام وجماهير ودولة ومؤسسات وهيئات ولا مستحيل تحت الشمس ولا مستحيل في كرة القدم وكفانا تعصب اعمي لم نجن منه غير الدمار والتخلف ولتكن البداية مع الازرق في معركة اليوم

** مدرب الهلال الزعفوري في امتحان صعب مساء اليوم ان لم يكن قد درس خصمه جيدا والجماهير ينتظرها دور كبير ونريده تشجيعا قويا هادرا واستخدام الشماريخ والألعاب النارية والليزر ممنوع وما حدث في المباراة السابقة من الجماهير نرجو الا يتكرر حتي لا يأتي يوم ويلعب الازرق بدون جمهور ..وقناة الهلال لن تتمكن من نقل المباراة والسبب معلوم.

** المريخ عاد للخرطوم فجر أمس و كالعادة غادر المدرب الزولفاني إلي بلاده ووعد بالعودة قبل مباراة الأهلي العاصمي في دوري سوداني الممتاز المقامة يوم الأربعاء المقبل

** الزولفاني تعود علي السفر إلي بلاده بعد أي مباراة عربية للاحمر وهذا لا يصح

** اسف وقد أخطأت أمس الأول وكتبت التعادل الإيجابي نتيجة خطيرة خارج الأرض والصحيح طبعا التعادل السلبي وهذه لا تفوت علي فطنة القارئ واكرر أن التعادل السلبي في الجزائر نتيجة خطيرة علي المريخ لان مولدية يمكن أن يصعد بالتعادل الإيجابي من القلعة الحمراء فالحذر ثم الحذر خاصة وأن حمروش مدرب الفريق الجزائري قال بعد مباراة الخميس أن سبب التعادل غياب عشرة لاعبين أساسيين سيعودون في مباراة أمدرمان

** جماهير المريخ تريد أن تعرف الموقف النهائي للثنائي بكري المدينة وسيف تيري ..هنالك غموض واقاويل حول مراحل علاجهما والجماهير تريد أن تعرف الحقيقة وهل بامكانهما اللحاق بالمعركة الفاصلة أمام مولدية ام لا

** مسلسل النيجري سومانا يتواصل عرضه بنجاح كبير وآخر ما سمعناه وقرأناه تصريح لموسي الكندو عضو مجلس المريخ قال فيه أن سومانا لاعب المريخ بالقانون والسؤال متي ينته هذا المسلسل السخيف

** نصف مليون دولار ستحل كل مشكلات المريخ في حالة وصول الأحمر إلي نصف النهائي في بطولة العرب ..بس المشكلة ان الاتحاد العربي بطيئ جدا في تسليم حوافزه المادية وحافز دور الثمانية ٢٠٠ الف دولار تسلم منها المريخ ٢٥ الف دولار فقط ..يعني القصة عايزه صبر وانتظار طويل

** نرجو أن يحرص المريخ علي أداء كل مبارياته الدورية المعلنة قبل المعركة الفاصلة مع مولديه

** نهنئ منتخب قطر بانتصاره الباهر علي اليابان واحرازه بطولة أمم آسيا لأول مرة في تاريخه وطبعا إحراز البطولة لم يكن مجرد صدفة ولم يأت اعتباطا انما بتخطيط سليم وبرامج طويلة الأمد والعنابي بدأ إعداده قبل أكثر من عام وخاض الكثير من المباريات الدولية الودية ووفرت له الدولة معسكرات خارجية ممتازة حتي وصل الجهاز الفني للتشكيل المناسب خاض به معارك أمم آسيا واستقبلت شباكه هدف وحيد والحديث عن كون كل المنتخب سودانيين ومغاربة و جزائريين حديث إنشائي فارغ لن يقلل من قيمة المنتخب ومن إنجازه التاريخي الكبير ..مبروك للمنتخب القطري .مبروك للشعب القطري ..مبروك للاتحاد القطري ..مبروك للكرة العربية ..وقطر ستشارك في بطولة كوبا أمريكا خلال يوليو المقبل بعد موافقة الاتحاد المعني والمعروف أن البطولة خاصة ببلدان امريكا الجنوبية وتقام بالبرازيل

** علينا أن نتعلم من قطر ونوقف الأعداد العشوائي لمنتخباتنا الوطنية ولنضع خطط وبرامج طويلة الأمد وليكن المنتخب الوطني الأول همنا الاول يا صديقي السلطان حسن برقو

** ما يقال عن منتخب قطر لو كان صحيحا يبقي طبق الوحدة العربية في اسمي معانيها

** خير ما فعله المدرب محمد الطيب تقديمه استقالته من تدريب فريق الشرطة القضارف وواضح أن المدرب الكبير لا يجد الاحترام من جماهير الفريق ولا مجلس إدارة النادي وتعرض للكثير من المهانة وهو من صنع الفريق من العدم وجعل منه منافسا للمريخ والهلال

** بالمناسبة الشرطة انتصرت أمس الأول علي الرابطة كوستي بهدفين باستاد القضارف والرابطة ليست مقياسا والموردة انتصرت أمس علي الأهلي مروي بهدفين مقابل هدف واقتربت من دوري النخبة وجرت المباراة في ملعب أشبه بحواشات الجزيرة من حيث الأرضية

** مساء أمس قمت بزيارة خاطفة لاستاد المريخ ووجدت عملا كبيرا رائعا في المرافق والغرف وارضية الملعب التي تحولت إلي نجيل اخضر صافي لا فيهو شق ولا طق ولا حفر ولا مطبات بفضل جهد رجال لا علاقة لهم بمجلس الإدارة ولا بالمعارضة ..همهم المريخ وان يكون دائما في القمة من كل النواحي ..احييهم واشد علي أيديهم فردا فردا ..ولي عودة باذن الله

** ١٨ فبراير الذكري السابعة لرحيل الأستاذ محمد وردي وحتي الآن لم يفكر مؤلف او مخرج في انتاج مسلسل تلفزيوني او فيلم سينمائي يتناول مسيرة أعظم مبدع في إفريقيا مثل ما فعل المصريون مع ام كلثوم وعبد الحليم حافظ وعبدالوهاب ..اين انت يا صديقي المخرج الكبير شكرالله خلف الله ولماذا لا تتبني هذه الفكرة ونحن معك

** العميد عبدالرحيم بدرالدين نجح في قيادة بعثة الأحمر إلي الجزائر بدرجة امتياز وكان لكلماته القوية للاعبين قبل المباراة أثرها في الأداء المميز

** الأفريقي الذي أطاح بالهلال من دوري أبطال إفريقيا تعرض لأكبر هزيمة بل أكبر فضيحة في تاريخ الاندية التونسية وشباكه تستقبل ٨ اهداف أمام مازمبي والحمد الله أن الهلال لم يواجه مازمبي

** الأهلي القاهري سحق سمبا التنزاني بعدد كبير من الأهداف مساء أمس وغايتو انا خليتا خمسة وما عارف زادت ول لا ولاعب المريخ السابق باسكال ظهر مع سمبا

** عاجل الشفاء لرجل مدني القوي الاخ عبدالمنعم عبدالعال

** جوائز الدولة للاعبي المنتخب القطري مدهشة ومبالغ فيها وعقبال للاعبي منتخب بلادنا

** وجهك بين مسايرك زي بدر اكتمل

** آخر دبوس

** لن نسأل عن موعد الجمعية العمومية المريخ وعن النظام الأساسي وعن الانتخابات وعن موقف ودالشيخ من الرئاسة ..قرفنا