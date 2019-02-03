الفوز ضروري أمام الغاني.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• الفوز يعتبر خيار جيد للفرقة الزرقاء أمام ضيفه الاشانتي الغاني في افتتاح مجموعات الكونفدرالية.

• يجب ان نضع في الأذهان النتائج السلبية التي حققها الهلال في البطولة الماضية.

• الازرق حقق نتائج سلبية في مجموعته لم يكتب له التاريخ ان حققها طوال تاريخه.

• مستوى الهلال في الفترة الاخيرة لم ينال رضا القاعدة الجماهيرية الزرقاء.

• الفريق تعرض لهزيمة غير متوقعة على ارضه امام مريخ الفاشر.

• هذا يدل على ان مستوى الفريق متأرجح .. وتظل نتائجه غير متوقعة.

• يجب الدخول الي مباراة اليوم بإعتبارها مباراة نهائي .. والفوز فيها ضروري.

• دايما ما تجيء البدايات حافلة بالمفاجآت .. والفريق الغاني خطير دون شك.

• أفراد الاشانتي أكدوا ثقتهم الكبيرة في تحقيق نتيجة ايجابية امام الهلال.

• بكل تأكيد هذه التصريحات ناتجة عقب رؤية الهلال في المباريات الاخيرة.

• وأن فريق بهذا المستوى خلال الفترة الحالية الفوز عليه في ارضه ليس مستحيلاً.

• لستُ من أنصار استمرار الزعفوري ولكن ..!!.

• يجب ان يتعاهد اللاعبون على بداية صفحة جديدة اعتبارا من اليوم.

• العمل على تحقيق الانتصارات في جميع مباريات الارض .. واقتلاع النقاط ايضا في الخارج.

• رسالتي الي هؤلاء اللاعبين أن الهلال يعتبر واحد من اشرس فرق القارة.

• أسألوا الاندية الافريقية الكبيرة عن من هو الهلال.

• لذلك المطلوب القتال بشراسة من اجل الفوز بعددية كبيرة من الاهداف.

• ونجعل صدارة هذه المجموعة هدفا لا تراجع عنه.

(صمت اخير) ..

• نحن الهلال بنريدو جد.