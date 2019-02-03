الفوز ضروري أمام الغاني.. بقلم محمد عثمان بلل

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• الفوز يعتبر خيار جيد للفرقة الزرقاء أمام ضيفه الاشانتي الغاني في افتتاح مجموعات الكونفدرالية.
• يجب ان نضع في الأذهان النتائج السلبية التي حققها الهلال في البطولة الماضية.
• الازرق حقق نتائج سلبية في مجموعته لم يكتب له التاريخ ان حققها طوال تاريخه.
• مستوى الهلال في الفترة الاخيرة لم ينال رضا القاعدة الجماهيرية الزرقاء.
• الفريق تعرض لهزيمة غير متوقعة على ارضه امام مريخ الفاشر.
• هذا يدل على ان مستوى الفريق متأرجح .. وتظل نتائجه غير متوقعة.
• يجب الدخول الي مباراة اليوم بإعتبارها مباراة نهائي .. والفوز فيها ضروري.
• دايما ما تجيء البدايات حافلة بالمفاجآت .. والفريق الغاني خطير دون شك.
• أفراد الاشانتي أكدوا ثقتهم الكبيرة في تحقيق نتيجة ايجابية امام الهلال.
• بكل تأكيد هذه التصريحات ناتجة عقب رؤية الهلال في المباريات الاخيرة.
• وأن فريق بهذا المستوى خلال الفترة الحالية الفوز عليه في ارضه ليس مستحيلاً.
• لستُ من أنصار استمرار الزعفوري ولكن ..!!.
• يجب ان يتعاهد اللاعبون على بداية صفحة جديدة اعتبارا من اليوم.
• العمل على تحقيق الانتصارات في جميع مباريات الارض .. واقتلاع النقاط ايضا في الخارج.
• رسالتي الي هؤلاء اللاعبين أن الهلال يعتبر واحد من اشرس فرق القارة.
• أسألوا الاندية الافريقية الكبيرة عن من هو الهلال.
• لذلك المطلوب القتال بشراسة من اجل الفوز بعددية كبيرة من الاهداف.
• ونجعل صدارة هذه المجموعة هدفا لا تراجع عنه.
(صمت اخير) ..
• نحن الهلال بنريدو جد.
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