ذبخ شاب من الوريد إلى الوريد لهذا السبب…

شهاب محمد - الخرطوم - الذبح الخليج 365: اقدم متهمين علي ذبح شاب من الوريد الى الوريد وذلك بمنطقة التعدين العبيدية بولاية نهر .. وقال مصدر مطلع ان الشرطة عثرت علي الشاب مذبوحا بعد ان تعرض لنهب هاتفه ومبالغ نقدية كانت بحوزته .. وان الشرطة من خلال التحريات توصلت الي احد المشتبه فيهم بولاية الخرطوم بحوزته هاتف الضحية وان المشتبه ارشد الي بقية المتهمين ومازالت التحريات جارية لكشف ملابسات ودوافع الحادثة.

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