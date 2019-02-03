ضبط تشكيل عصابي متخصص في السرقات تحت التهديد بأمبدة

الخرطوم (smc)

تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقات الليلية وإثارة رعب المواطنين تحت تهديد السلاح الأبيض بمحلية أمبدة.

وأكد مصدر امني مطلع لـ(smc) إن المجموعة إستغلت إنشغال الجميع بالأحداث الأخيرة ونشطت في السرقات الليلية عبر تهديد المواطنين بالأسلحة البيضاء (سكاكين وسواطير)، مشيراً إلى أن السلطات الأمنية أفلحت في ضبط أحد أفراد المجموعة والذي بدورة كشف عن بقية العصابة.

ودعا المصدر المواطنين بالتبليغ الفوري عن مثل هذه الحالات ، مؤكداً يقظة الأجهزة الأمنية ومتابعتها ورصدها لمثل هذه التحركات وجاهزيتها للتصدي لكل من يحاول إستهداف أمن وإستقرار الوطن والمواطن .