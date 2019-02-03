يفتتحه البشير اليوم طريق بارا أم درمان .. مكاسب اقتصادية

تقرير: سهام منصور

افتتاح طريق بارا أم درمان اليوم من منطقة (أندراية) بجبرة الشيخ، يعد واحداً من أهم المشاريع التي تساهم في عمليات تحسين الوضع الاقتصادي، من خلال ربط الطريق لمناطق الإنتاج بمناطق الصادر، من خلال عمل الطريق الدائري الذي يربط طريق بارا بالمتمة عن طريق منطقة وادي سيدنا، وحتى ميناء بورتسودان، بالإضافة لإيصال الطريق مع طريق الإنقاذ الغربي الذي يربط السودان بدول تشاد وأفريقيا الوسطي، بالإضافة إلى ربطه بصورة مباشرة مع دولة الجنوب، ومع ولاية شمال كردفان، مما يتيح فرصاً جيدة لقطاع الصادر

وكشف المدير العام لهيئة الطرق والجسور جعفر حسن عن تنفيذ الطريق بأيد وطنية، بتكلفة أقل من التكلفة التي وضعتها الشركات الأجنبية وبمواصافات أفضل، مشيراً إلى أهمية الطريق الاقتصادية والاجتماعية ومساهمته في الدخل القومي، خاصة في تنشيط عمليات الصادر مع دول الجوار، وخلق فرص استثمارية، وقال إن الهيئة أطلقت على طريق بارا – أم درمان اسم ( عميد الطرق ) موضحاً أن التكلفة الحقيقية للطريق بلغت مليار و (971) مليون جنيه، بمساحة طولية (342) كيلو، موضحاً أن الشركة عملت على تسليم (25) كيلو متراً كل شهر، وكشف جعفر في تصريح لـ(آخر لحظة ) عن اختصار الطريق لأكثر من (300) كيلو بواقع (3) ساعات ونصف بدلاً من (7) ساعات، مشيراً إلى أن الفارق في المسافة والوقت سيسهم في تقليل تكلفة الترحيل، من خلال توفير الإسبير والوقود، بالإضافة إلى فتح فرص استثمارية على طول الطريق، تساهم في تحسين دخل الفرد لسكان المناطق التي تقع على طول الطريق، فضلاً عن تقليل تكلفة ترحيل المنتجات الحيوانية والزراعية لمناطق الاستهلاك، مما يقلل من ارتفاع أسعار اللحوم وغيرها من المحاصيل الزراعية، وأشاد جعفر بمقدرات الشركات الوطنية وشركة “زادنا” التي نفذت الطريق بمواصفات عالية وبتكلفة أقل، ومنافستها للشركات الأجنبية في تنفيذ هذا المشروع الهام للدولة، وتوفير العملة الأجنبية علي البلد، من خلال توظيف العمالة السودانية، وثمن جفعر مجهودات النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق ركن بكري حسن صالح لمتابعتة اللصيقة لعمليات التنفيذ من خلال زياراته المتكررة للطريق خلال الفترة السابقة، مشيراً إلى متابعة والي شمال كردفان مولانا أحمد هرون أمر التمويل للطريق، وساهمت أيضاً في كسب المزيد من الوقت في عمليات التسليم، وتوقع نهوض الولاية اقتصادياً بصورة أكبر من خلال هذا الطريق، مشيراً إلى أن حمولة الطريق تبلغ (56) طناً بحسابات الكوميسا وذلك، من خلال عمل الموازين في عدد من النقاط للمحافظة على سلامة الطريق، فضلاً عن إقامة نقاط التحصيل للمساهمة في زيادة الواردات للولايات .

ومن جانبه قال عضو مجلس إدارة أمانة المشروعات الاقتصادية والاجتماعية وعضو المكتب التنفيذي للغرف التجارية مهدي الرحيمة أن إقامة مثل هذا النوع من المشاريع القومية يعمل على تسهيل وتشجيع التجار والمصدرين على العمل بصورة أكبر من خلال توفير الترحيل الآمن والأقل تكلفة مشيراً إلى استفادة المصدرين من فرق الساعات التي أحدثها الطريق، وذلك من خلال توصيل البضائع إلى الميناء في الوقت المحدد، وتوفير إيجار الأرضيات، بالإضافة إلى حماية مصدري الماشية من المخاطر التي تتعرض لها من طول المسافات، من إعياء ونفوق وغيرها، والتي تعرض أصحابها إلى خسائر مادية، ونادى الرحيمة بضرورة تشجيع مثل هذا النوع من المشاريع، من خلال إقامة مشاريع صغيرة تخدم المستفيدين من الطريق، وترفع من دخول المواطنين في الولايات، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للصادر من خلال عمل الطريق الدائري الذي يربط البلاد بدول الجوار

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