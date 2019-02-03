تريليون وخمسمائة مليار جنيه لتمويل مشاريع الشباب بشمال كردفان

الأبيض: الزين كندوة

قال والي ولاية شمال كردفان مولانا أحمد هارون، إنّ رئيس الجمهورية المشير البشير سَوف يَشهد التوقيع على عقد الشراكة بين وزارة الضمان الاجتماعي وحكومة الولاية على مشروع تمويل المشاريع الإنتاجية للخريجين والشباب والمرأة الريفية بمبلغ تريليون وخمسمائة مليار جنيه (بالقديم).

وأوضح الوالي لوسائل الإعلام أن الشباب هُم كل الحَاضر والمُستقبل، وللمرأة الريفية دَورٌ كَبيرٌ في عجلة الإنتاج والتنمية والمُساهمة الفاعلة في نفير نهضة الولاية الذي حَقّقَ نجاحات باهرة بفضل تَضَافُر الجُهُود والعقل الجمعي لإنسان الولاية، وقال هارون: هناك ضرورة للاهتمام بالحركة الإنتاجية عبر الشراكات مع القطاع الخاص، وذكر هارون: من المُستحيل أن تستوعب دواوين الحكومة أو الخدمة المدينة كل الخريجين، لذلك النشاط في المجال الإنتاجي المُتعدِّد مُهمٌ، وقال: يجب أن نفهم أنّ التعليم من أجل التعلم ليُساعد في ابتداع وسائل إنتاجية بخلاف الوظيفة.

وفي هذا السِّياق، لقد صَمّمَت حكومة الولاية رؤية للاهتمام بالتعليم في المجال العلمي والفني لعلاقته المُباشرة بالسوق ومعاش الناس.

وأوضح هارون أنّ التمويل يستهدف شَرائح الشباب والخريجين والمرأة الريفية، وقال إنّ الرئيس الرئيس البشير سوف يشهد توقيع العقد مع وزارة الضمان الاجتماعي.

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