إخلاء سبيل (17) مداناً بالإعدام

الخرطوم: هاجر سليمان

أمرت المحكمة القومية العليا دائرة المراجعة باطلاق سراح (17) شخصاً من جملة (19) مداناً بالقتل العمد، كانوا يواجهون عقوبة الاعدام شنقاً على ذمة قضية اشتباكات بين الكبابيش والدناقلة. وامرت المحكمة بالابقاء على متهمين آخرين أيدت دائرة المراجعة عقوبة الاعدام في مواجهتهما، وكانت محكمة جنايات دنقلا بالولاية الشمالية قد اصدرت حكماً قبل اكثر من عامين يقضي بالاعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في مواجهة 19 مداناً بقتل شخصين في نزاع على أراضٍ زراعية، وقضت المحكمة بإعدام 19 من أبناء قرية (القليعة) التابعين لقبيلة الكبابيش إدينوا بقتل شخصين من منطقة (حاج زمار) من قبيلة الدناقلة خلال اشتباكات دامية وقعت بين الطرفين في العام 2015م بالولاية الشمالية، وادانت المحكمة المدانين بالاشتراك الجنائي والقتل العمد واصدرت عقوبتها في مواجهة 19 متهماً بينما برأت المحكمة خمسة اشخاص آخرين من قرية (القليعة) من تهمة القتل.

وتعود وقائع القضية الى تلقي السلطات بلاغاً يفيد بمقتل شخصين وأصابة آخرين، إثر اشتباكات استخدمت فيها العصي والسكاكين، دارت بين أهالي المنطقتين الواقعتين في محلية شرق النيل جنوبي دنقلا، بسبب نزاع حول أراضٍ زراعية. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة الانتباهة

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