بالصورة.. لاعب منتخب قطر “السوداني” يظهر مع والده وأفراد أسرته وهم يرتدون الزي القومي السوداني

ظهر اللاعب الدولي عبد العزيز حاتم, لاعب منتخب قطر لكرة القدم “المجنس” مع والده وأفراد أسرته الذين ظهروا في صورة حديثة تم التقاطها بالعاصمة القطرية الدوحة وهم يرتدون الزي القومي السوداني “الجلابية”.

وبحسب المتابعات فقد تداول متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية والعربية صور للنجم السوداني الشهير الذي تم تجنيسه للعب في صفوف المنتخب القطري والذي حقق الفوز الجمعة بكأس الأمم الاسيوية 2019 بعد الفوز على اليابان بثلاثة أهداف لهدف.

ويشير موقع النيلين إلى أن المنتخب القطري المتوج حديثاً بكأس آسيا يضم بين صفوفه عدد من اللاعبين السودانيين الحاصلين على الجنسية القطرية أبرزهم المعز علي, “هداف البطولة” وعبد العزيز حاتم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)