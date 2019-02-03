ظهر اللاعب الدولي عبد العزيز حاتم, لاعب منتخب قطر لكرة القدم “المجنس” مع والده وأفراد أسرته الذين ظهروا في صورة حديثة تم التقاطها بالعاصمة القطرية الدوحة وهم يرتدون الزي القومي السوداني “الجلابية”.
وبحسب المتابعات فقد تداول متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية والعربية صور للنجم السوداني الشهير الذي تم تجنيسه للعب في صفوف المنتخب القطري والذي حقق الفوز الجمعة بكأس الأمم الاسيوية 2019 بعد الفوز على اليابان بثلاثة أهداف لهدف.
ويشير موقع النيلين إلى أن المنتخب القطري المتوج حديثاً بكأس آسيا يضم بين صفوفه عدد من اللاعبين السودانيين الحاصلين على الجنسية القطرية أبرزهم المعز علي, “هداف البطولة” وعبد العزيز حاتم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. لاعب منتخب قطر “السوداني” يظهر مع والده وأفراد أسرته وهم يرتدون الزي القومي السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.