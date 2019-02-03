مفاجأة سارة .. بكري المدينة يتدرب بالكرة اليوم

قطع أكرم خيري مدير الكرة بالمريخ بعودة بكري المدينة مهاجم الفرقة الحمراء للمشاركة بصورة طبيعية في تدريبات الفريق بعد أن تجاوز الإصابة المؤثرة التي تعرض لها .
لافتاً وبحسب صحيفة الصدى الى أن بكري أكمل كل تمارين التأهيل واكتساب اللياقة البدينة بنجاح ولم يعد هناك ما يمنعه من قيادة هجوم المريخ في مقبل المباريات بحسب رؤية الجهاز الفني .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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