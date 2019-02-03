وقال رايت في تصريحات صحفية: "لو استمر مورينيو لربما رحل مارشيال وبقي فيلايني، ورحيل مارشيال كان سيكون كارثة ليونايتد".
وأضاف قائلاً: "سولشاير قال بأنه يريد من مارشيال تسجيل أهداف غير جميلة أيضًا وهذا يعني بأنه يريد منه دخول منطقة الجزاء أكثر واللعب في العمق".
وواصل: "يونايتد الذي شاهدناه ضد بيرنلي هو مانشستر يونايتد الذي نعرفه. صحيح أنه تعادل لكن الروح والقتالية والرغبة والدافع في ذلك الموقف لم نشاهدهها من يونايتد منذ فترة طويلة جدًا. ولو كان مورينيو مدربًا للفريق لخسروا تلك المباراة لغياب تلك الأمور عن الفريق".
وأردف: :"يستحق ليندلوف الترشح لجائزة لاعب الشهر فهو أحد اللاعبين الذين تنظر إليهم وترى بأنهم تحسنوا وتطوروا، تمركزه في الملعب أصبح أفضل، ثمة أخطاء لكنها ستتوقف فمايك فيلان يعتني به".
واختتم: "إن نجح يونايتد في إنهاء الموسم ضمن رباعي المقدمة ثم في سوق الانتقالات تحرك لجلب مدافعين مميزين فسيصبح الفريق قوة مهيمنة مجددًا".
كانت هذه تفاصيل خبر أسطورة أرسنال: رحيل هذا اللاعب عن مانشستر يونايتد يسبب كارثة للفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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