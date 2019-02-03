آلاف الصرب يتظاهرون للأسبوع التاسع ضد رئيس البلاد

تظاهر الآلاف من الصرب لليوم التاسع على التوالي ضد الرئيس الكسندر فوسيتش في عاصمة البلاد، بلجراد، مساء السبت، وفقاً لوكالة فرانس برس، اليوم.

وطالب المتظاهرون السلطات بتوضيح الاعتداءات المختلفة ضد الأشخاص الذين ينتقدون الحكومة، والمزيد من حرية الصحافة والمؤسسات الأفضل، وعدم قمع التعددية السياسية.

ووفقاً للمحللين، فإن هذه الاحتجاجات التي بدأت في الثامن من ديسمبر الماضى، هي الأضخم في صربيا منذ عام 2012، عندما وصل الحزب التقدمي الصربي بقيادة فوسيتش إلى السلطة.