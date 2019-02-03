الشرطة تعلن خفض نسبة الإستعداد في قواتها إلى 50%

كشفت الشرطة عن خفض نسبة الإستعداد في قواتها إلى 50% نسبة لهدوء الأحوال بدرجة كبيرة ، وذكر الناطق الرسمي بإسم الشرطة أن الوضع بات آمن بشكل كبير مما جعلهم يخفضون نسبة الإستعداد.

وتوقع المتحدث الرسمي الفريق هاشم علي عبدالرحيم وفقاً لـ"باج نيوز"، أن يرجع إنتشار القوات للمستوى الطبيعي مطلع الأسبوع القادم.

وأشار عبدالرحيم بان قيادة الشرطة أكدت خلال ٱجتماع السبت وقوفها علي مجمل الأوضاع الأمنية والجنائية، كما طمأنت الشرطة خلال اجتماعها على استقرار الأوضاع الأمنية والجنائية بالبلاد وذلك من خلال إستعراض التقرير الجنائي.

ونوه الي ان التقرير الجنائي اشار الى انخفاض ملحوظ في معدل الجرائم ضد النفس والمال والذى يعزي لتكثيف جهود الشرطة المنعية والكشفية للجريمة والتقليل من فرص ارتكابها بجانب إقرار الوسائل المنعية وتنفيذ آليات الرقابة والتواجد الذى بعث الأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين في اعقاب الاحداث الأخيرة التى شهدتها البلاد.

يذكر أن الاجتماع أشاد باداء شرطة ولاية الخرطوم بانتهاجها سياسة ضبط النفس والتعامل بمسئولية مع الأحداث واحتواء التفلتات الأمنية التى شهدتها الولاية مؤخرا بجانب الإشادة بأداء الشرطة في كل الولايات والادارات العامة وحرصها على اداء واجباتها في منع وكشف الجريمة وخدمة المواطنين.