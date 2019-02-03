بعد اتهامه بتدمير الاقتصاد.. كيف انفصل جنوب السودان؟ (تقرير)

في الساعات الماضية، أكد رئيس الوزراء السوداني معتز موسى، أن انفصال جنوب السودان سبب رئيسي في الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها بلاده.

وفي حديث للصحفيين قال موسى: "انفصال جنوب السودان سبب الأزمة الاقتصادية وكان سببا في فقدان الدولة حوالى 90% من إيراداتها من النقد الأجنبي".

ودعا موسى المحتجين إلى "النظر للأمر بموضوعية، حيث أن السودان قبل الانفصال ليس هو ذاته بعد الانفصال".

وتجتاح السودان احتجاجات ساخنة اندلعت في ديسمبر الماضي، سرعان ما تحولت إلى تظاهرات في كافة أرجاء البلاد ضد الرئيس عمر البشير، عقب قرار الحكومة رفع سعر الخبز لثلاثة أضعافه، ويطالب المحتجون باستقالة رئيس البلاد، وهو ما يرفضه الأخير داعيا للاحتكام إلى صناديق الاقتراع.

وانفصال جنوب السودان، جري طبقًا لاستفتاء في الفترة من 9 يناير وحتى 15 يناير 2011 حول ما إذا كان سكان جنوب السودان يرغبون بالبقاء بدولة واحدة مع السودان أو الانفصال بدولة مستقلة وذلك تنفيذًا لبنود اتفاقية السلام الشامل والتي وقعت في نيفاشا بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في 9 يناير 2005.

أعنت نتيجة الاستفتاء في 7 فبراير 2011 وكانت نتيجتها موافقة أغلبية المصوتين على الانفصال عن السودان الموحد.

وقد أعلن عن الانفصال رسميًا في 9 يوليو 2011 في حفل كبير في عاصمة الجنوب جوبا بحضور الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس جنوب السودان سيلفا كير وعدد من زعماء الدول.

فأصبح جنوب السودان دولة مستقلة بتاريخ 9 يوليو عام 2011، في أعقاب الاستفتاء الذي حصل على موافقة بنسبة 98.83٪ من الأصوات.

وهي دولة عضو في الأمم المتحدة، دولة عضو في الاتحاد الأفريقي،من جماعة شرق أفريقيا، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.

وفي يوليو 2012، وقعت جنوب السودان لاتفاقيات جنيف، زعانى جنوب السودان الصراع الداخلي منذ استقلالها؛ اعتبارا من 2016 لديها ثاني أعلى درجة على مؤشر الدول الهشة (سابقا مؤشر الدول الفاشلة).