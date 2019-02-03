كيف تسبب انفصال الجنوب في انهيار اقتصاد السودان؟

وفي حديث للصحفيين قال موسى: "انفصال جنوب السودان سبب الأزمة الاقتصادية وكان سببا في فقدان الدولة حوالى 90% من إيراداتها من النقد الأجنبي".
ودعا موسى المحتجين إلى "النظر للأمر بموضوعية، حيث أن السودان قبل الانفصال ليس هو ذاته بعد الانفصال".
وتجتاح السودان احتجاجات ساخنة اندلعت في ديسمبر الماضي، سرعان ما تحولت إلى تظاهرات في كافة أرجاء البلاد ضد الرئيس عمر البشير، عقب قرار الحكومة رفع سعر الخبز لثلاثة أضعافه.
ويطالب المحتجون باستقالة رئيس البلاد، وهو ما يرفضه الأخير داعيا للاحتكام إلى صناديق الاقتراع.
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