الكهرباء: دخول محطات جديدة خلال شهر فبراير

أكدت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، حرصها على استقرار الإمداد الكهربائي، متوقعة دخول الربط الكهربائي المصري خلال شهر فبراير الجاري بسعة (50) ميقاواط، تتدرج حتى تصل إلى (600) ميقاواط.
وقال الناطق الرسمي لوزارة الموارد المائية والري والكهرباء، إبراهيم يس شقلاوي في تصريحات صحفية، إن الصيف المقبل سيكون أفضل، مشيراً إلى دخول محطة كهرباء قري (3)، ومحطة بورتسودان خلال الصيف بإضافة (950) ميقاواط للشبكة القومية، مؤكداً بدء التحضيرات للصيف منذ شهر نوفمبر الماضي، وستستمر حتى شهر أبريل لمعالجة المشكلات المتعلقة بالتوليد والصيانات والخطوط والمفاتيح والمحولات والمحطات، وأوضح شقلاوي إن الإمداد الكهربائي يعتبر جزءاً من حركة التنمية والمحرك الأساسي لقطاعات الإنتاج بالبلاد.
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