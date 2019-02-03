سولاري يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة "ألافيس"

أعلن سولاري المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة ديبورتيفو ألافيس مساء اليوم في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا". وضمت قائمة ريال مدريد كلا من :- حراسة المرمى : نافاس - كورتوا - ألتوبي خط الدفاع : كارفخال - ناشتو - مارسيلو - أوراديزولا - ريجيولين - سانشيز خط الوسط : مودريتش - كاسيميرو - لورينتي - أسينسيو - إيسكو - سيبايوس خط الهجوم : ماريانو - بنزيمة - جاريث بيل - فاسكيز - فينسيوس جونيور.

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