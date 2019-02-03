كلوب يحذر ليفربول

قال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول إن الريدز، أثبت بالفعل قدرته على التعامل مع أي ضغط يأتي في طريقه في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل فريق ريدز 1-1 مع ليستر سيتي في آنفيلد ليل الأربعاء، مما يعني أن تقدمهم في القمة ارتفع إلى خمس نقاط، بدلاً من السبعة المحتملة، قبل جولة مباريات نهاية الأسبوع.

وحذر كلوب من أنه ستكون هناك لحظات عصيبة فيما يحاول فريقه الحفاظ على مصلحته على مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبر في المباريات الـ 14 المتبقية، مع رحلة إلى وست هام يونايتد يوم الإثنين المقبل.

لكن المدير أشار إلى أن رحلة ليفربول إلى المباراة النهائية النهائية لدوري أبطال أوروبا، والمطالبة بالتأهل للبطولة في حملات متتالية، كدليل على أن الحراس يستطيعون التعامل مع الموقف.

وقال كلوب: نعم، هناك ضغوط، كان هناك ضغط في العام الماضي، وكثير من الضغوط عندما لعبنا مانشستر سيتي بعيدا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتعاملنا معها.

وتابع: هل ستكون هناك لحظات عصيبة؟ اجل بالتأكيد، لا تجعلها أكبر مما هي عليه لأن هناك حالات عصبية في العام الماضي، قبل عامين، قبل ثلاث سنوات.

وأتم: لكن هذا النادي لم يكن بطلًا منذ 29 عامًا، إذن كيف يمكن للناس الجلوس هناك ومشاهدته مثل المدينة؟ لا أعرف عدد المرات التي كانوا فيها أبطالاً في السنوات الخمس أو الست الماضية - نعم ، واحد آخر ، لم لا؟ ايا كان.