تعرف علي صحة (على مهدي) بعد تعرضه لجلطة

قام البروفيسور مأمون حميدة وزير الصحة بولاية الخرطوم يرافقه عابد سيد أحمد مدير الثقافة والإعلام بالولاية اليوم بزيارة السفير علي مهدى نوري رئيس اتحاد المهن التمثيلية والموسيقية بمستشفى أحمد قاسم ببحرى بعد أن أجريت له عملية توسعة للشرايين فى أعقاب الجلطة التي تعرض لها بالسبت.
كما وجه حميدة بنقل السفير إلى مستشفى أحمد قاسم وعلاجه وتخصيص غرفة VIP لنقاهته.وطمأن السفير علي مهدى خلال الزيارة الجميع بأنه بخير بعد نجاح العملية، شاكرا وزير الصحة لوقفته معه، مشيدا بالعناية التي وجدها بالمستشفى.
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