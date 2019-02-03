وزيرة التربية تدعو المنظمات للتركيز علي مناطق الهشاشة

دعت وزيرة التربية والتعليم، مشاعر الدولب، المنظمات الوطنية العاملة في مجال التعليم خاصة التركيز في المناطق التي تعاني من الهشاشة في التعليم، وشددت علي أهمية الشراكة بين المنظمات والوزارة لسد الفجوة في مجال التعليم في بعض المناطق.

وامتدحت الدولب خلال مخاطبتها اجتماع مجلس الأمناء السنوي التاسع لمؤسسة الفجر الخيرية، الجهود التي بذلتها المؤسسة في مجال التعليم والصحة وتوفير المياه والأسر المنتجة متوقعة أن تكون للمؤسسة باع طويل في مجال التعليم في خطتها للعام 2019م .

وثمن رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الفجر الخيرية احمد محمد ادم الجهود التي بذلها المجلس في دعم المؤسسة، مشيدا بالدعم الذي وفره الداعمون في تنفيذ هذه المشروعات خلال الأعوام الماضية.

وقدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة بكري محمد عبد الله تقرير أداء العام 2018م تناول فيه المشروعات التي نفذتها المؤسسة في مجال الصحة والتعليم والأسر المنتجة وكفالة اليتامي والطلاب الوافدين.

وأكد أن المؤسسة تقوم بكفالة 1707 أيتام وان المشاريع للأسر المنتجة بلغت 37409 مشاريع بجانب إدارة 7 مدارس وتتكفل بمرتبات 94 معلما ويدرس بها 2273 تلميذا ورعاية 1669 من الطلاب الوافدين.

وتابع" المؤسسة تعمل في 14 ولاية من ولايات السودان ونفذت 114 مشروع تنمية عمرانية وجار العمل في 75 مشروعاً".