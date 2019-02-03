الوحدة الوطنية: يتمسك بالحوار لحل المشاكل الاقتصادية التي تواجه المواطنين

أكد مجلس أحزاب الوحدة الوطنية، تمسكه بالحوار الوطني والوثيقة الوطنية، وجدد الأمين العام للمجلس، عبود جابر، في لقاء تشاوري ضم مكونات المجلس أمس، استمرار عملية التشاور والتفاكر لتقوية الشراكة السياسية والمجتمعية وتقوية اللحمة الوطنية.

وأعلن "عبود" استمرار الجهود لحل المشاكل الاقتصادية التي تواجه المواطنين، وأمّن اللقاء على استمرار إنزال مخرجات الحوار الوطني لأرض الواقع.

من جهته، أعلن رئيس حزب الغد الديمقراطي، يوسف نورين آدم، تمسكهم بخيار الانتخابات المقررة 2020م، باعتبارها الوسيلة الأمثل للتداول السلمي للسلطة،

وأكد أن مخرجات الحوار الوطني والوثيقة الوطنية التي تم التوافق عليها من معظم القوى السياسية في البلاد تمثل أرضية مشتركة للخروج بالبلاد نحو الاستقرار.