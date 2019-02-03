متولي: إنفراج وشيك لإزمة الطلاب السودانيين بـ"ليبيا"

وكشف متولي لدى لقائه رئيس منظمة الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية بليبيا، مالك الديجاوي ، انه تم تخصيص ( 1614 ) قطعة سكنية للعائدين من ليبيا بشمال كردفان خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأفاد ان ذلك يأتي في اطار الاهتمام بقضايا السودانيين بالخارج عامة وابناء السودان بليبيا على وجه الخصوص، كما ان جميع المبادرات المقدمة من الكيانات السودانية بليبيا ستجد الاهتمام والمتابعة بعد تقديم الدراسات الخاصة بها منوها الى ضرورة التنسيق مع الجهاز في هذا الشأن.
من جانبه قدم مالك الديجاوي رئيس منظمة الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية بليبيا تنويرا ضافيا حول مجهودات المنظمة وخطتها في هذا المجال.وأعرب الديجاوي عن امله في ان تجد برامج المنظمة الدعم من قبل جهاز المغتربين.
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