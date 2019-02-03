الجزيرة تُنشئ (20) مركزاً للبيع المخفض بإحياء مدني

اعلن معتمد محلية مدني الكبرى، الأمين محمد وداعة، على ضرورة الإسراع فى إفتتاح مراكز البيع المخفض بكل الوحدات الإدارية إلى جانب إفتتاح عشرين مركزا بالأحياء المختلفة بالمحلية. ووقف وداعة لدى ترؤسه إجتماع اللجنة العليا لتخفيف أعباء المعيشة بالمحلية علي الترتيبات الجاريه لإفتتاح مراكز للبيع المخفض بغرض تخفيف أعباء المعيشة وتركيز الأسعار وتعزيز العلاقة بين المنتجين ومراكز البيع المخفض لمنع الوسطاء وخدمة إنسان المحلية. ولفت وداعة الى الجهود المبذولة لتوفير الخبز وضبط توزيع الوقود عبر البطاقات إلى جانب العمل في توفير غاز الطهي وغاز المخابز. ونوه الي أن عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة يستهدف توفير المواد والتى تشمل الدقيق والزيوت والسكر والصابون والبقوليات بأسعار أقل من سعر السوق.

ونوه الي أن عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة يستهدف توفير المواد والتى تشمل الدقيق والزيوت والسكر والصابون والبقوليات بأسعار أقل من سعر السوق.

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