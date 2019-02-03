بسبب شال.. شاب يطعن جاره بالسكين

سجل شاب اعترافاً قضائياً أقر فيه بطعن جاره، بسبب نقاش نشب بينهما حول “شال”، وذلك بمنطقة الحاج يوسف. وبحسب التفاصيل الأولية فإن شرطة الحاج يوسف تلقت بلاغاً عن إصابة شاب في بطنه طعناً بالسكين على يد جاره، إثر نقاشات دارت بينهما حول استعارة المجني عليه (شال) المتهم، وأُسعف المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاجات، وتم القبض على المتهم ودون في مواجهته بلاغ تحت نص المادة (139) من القانون الجنائي المتعلقة بتسبيب الأذى الجسيم .

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