وزارة التجارة والصناعة: إنشاء أول مصنع لإنتاج السكر بدارفور

كشفت وزارة الصناعة والتجارة، عن إنشاء أول مصنع للسكر بالبلاد خارج المحور النيلي بولاية جنوب دارفور بمنطقة كايا، مبينة أن المصنع ينتج حوالي (30) ألف طن بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقال وزير الدولة بالتجارة د. أبو البشر عبد الرحمن في تصريحات صحفية، إن قيام مصنع كايا يسهم بصورة كبيرة في تغطية حوجة البلاد من الاستهلاك المحلي، كاشفا عن خطة تعمل على تشجيع قيام وإنشاء مصانع للسكر خارج المنطقة النيلية، مشيراً إلى أن هذه التجربة موجودة بالبرازيل وتايلاند، وهي نموذج جديد بالسودان.

وأكد "عبد الرحمن" استمرار الحكومة في توسيع وتنويع الصادرات السودانية، والدخول بها إلى الأسواق العالمية، وتحقيق الإحلال للواردات الخارجية خاصة المتعلقة بالسلع الإستراتيجية.