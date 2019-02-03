السودان يشارك بخمسة باحثين في مؤتمر التنمية المستدامة العربي

ومثل السودان خمسة من الباحثين باوراق علمية من جامعات مختلفة منها "الخرطوم والقضارف وكسلا وبحرى وبخت الرضا".
وقال الأستاذ بجامعة الخرطوم، دكتور محمد فتح الرحمن النتيفة، عضو وفد السودان المشارك، أن وفد السودان سيستمر في عرض الاوراق العلمية لجلسات المؤتمر الذي يختتم أعماله بالثلاثاء.وأضاف " سيتم خلال الجلسات عرض 110 ابحاث وورقة عمل في كافة جوانب التنمية بالدول العربية.
وذكر أن المؤتمر أكد أهمية المشاركة المجتمعية للمرأة والشباب بجانب المشاركة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة.
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