السودان يشارك بخمسة باحثين في مؤتمر التنمية المستدامة العربي

شارك السودان في مؤتمر التنمية المستدامة بين الإمكانيات والشعوب في الوطن العربي الدورة الثانية والذي بدأ أعماله بمباني جامعة الدول العربية وبرعاية من جامعة المنوفية والذي يضم 145 باحثا يمثلون 70 دولة عربية فضلا عن 85 باحثا ومتخصصا من جمهورية مصر.

ومثل السودان خمسة من الباحثين باوراق علمية من جامعات مختلفة منها "الخرطوم والقضارف وكسلا وبحرى وبخت الرضا".

وقال الأستاذ بجامعة الخرطوم، دكتور محمد فتح الرحمن النتيفة، عضو وفد السودان المشارك، أن وفد السودان سيستمر في عرض الاوراق العلمية لجلسات المؤتمر الذي يختتم أعماله بالثلاثاء.

وأضاف " سيتم خلال الجلسات عرض 110 ابحاث وورقة عمل في كافة جوانب التنمية بالدول العربية.وذكر أن المؤتمر أكد أهمية المشاركة المجتمعية للمرأة والشباب بجانب المشاركة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة.