حارس كوتوكو الغاني : متفائل بالفوز على الهلال

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الخليج 365 :
قال فيليكس عنان حارس مرمى اشانتي كوتوكو الغاني أن فريقه سيتأهل من مرحلة المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ، حيث سيبدأ الفريق حملته ضمن المجموعة الثالثة ضد الهلال غداً.
وأشار حارس المرمى الموهوب ، إلى إن العمل الجاد والإصرار هما ما يحتاجه الفريق للإبحار إلى المرحلة التالية من المسابقة التي تتطلب من زملاءه في الفريق ليقاتلوا جميعاً ضد الهلال.
وقال عنان للموقع الرسمي لناديه: “إنها مجموعة صعبة لأن الأندية الأخرى لديها خبرة ولاعبين جيدين لكننا سنستعد بشكل كاف لتأمين التأهل من المجموعة. وتابع: كانت الرحلة صعبة ، لكننا هنا لأننا عملنا بجهد.. لن نقلل من شأن أي فريق لكننا نعتقد أنه يمكننا التأهل بغض النظر عن مستوى التحدي.
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