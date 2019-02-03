حارس كوتوكو الغاني : متفائل بالفوز على الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الكاف

الخليج 365 :

قال فيليكس عنان حارس مرمى اشانتي كوتوكو الغاني أن فريقه سيتأهل من مرحلة المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ، حيث سيبدأ الفريق حملته ضمن المجموعة الثالثة ضد الهلال غداً.

وأشار حارس المرمى الموهوب ، إلى إن العمل الجاد والإصرار هما ما يحتاجه الفريق للإبحار إلى المرحلة التالية من المسابقة التي تتطلب من زملاءه في الفريق ليقاتلوا جميعاً ضد الهلال.

وقال عنان للموقع الرسمي لناديه: “إنها مجموعة صعبة لأن الأندية الأخرى لديها خبرة ولاعبين جيدين لكننا سنستعد بشكل كاف لتأمين التأهل من المجموعة. وتابع: كانت الرحلة صعبة ، لكننا هنا لأننا عملنا بجهد.. لن نقلل من شأن أي فريق لكننا نعتقد أنه يمكننا التأهل بغض النظر عن مستوى التحدي.