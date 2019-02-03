سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم وفقاً لآلية صناع السوق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلنت آلية السوق لتحديد سعر الصرف أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد الموافق 3-2- 2019م يبلغ 47.5000 جنيه على أن يتم سعر البيع بزيادة 0,5% في الألف لسعر الشراء.

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