تعرّف على اسعار النفط في معاملات اليوم الاحد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سونا)- استقرت أسعار النفط في المعاملات الآجلة اليوم الأحد فوق الستين دولاراً للبرميل، وجاءت على النحو التالي:- نفط عمان60.52 دولارا نفط مربان62.28 دولارا النفط العربي الخفيف 62.74 دولارا النفط العربي الثقيل60.24 دولارا نفط برنت60.42 دولارا

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