ترتيبات لإفتتاح٢٠ مركزا للبيع المخفض بمدني

شهاب محمد - الخرطوم - السلع

الخليج 365 :

إستعرض الأستاذ الأمين محمد وداعة معتمد محلية مدني الكبرى لدى ترؤسه بمكتبه صباح اليوم إجتماع اللجنة العليا لتخفيف أعباء المعيشة بالمحلية استعرض الترتيبات الجاريه لإفتتاح مراكز للبيع المخفض بغرض تخفيف أعباء المعيشة وتركيز .الأسعار .وتعزيز العلاقة بين المنتجين ومراكز البيع المخفض لمنع الوسطاء وخدمة إنسان المحلية

ولفت المعتمد الى الجهود المبذولة لتوفير الخبز وضبط توزيع الوقود عبر البطاقات إلى جانب العمل في توفير غاز الطهي وغاز المخابز مضيفاً أن عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة يستهدف توفير المواد والتى تشمل الدقيق والزيوت والسكر والصابون والبقوليات بأسعارأقل من سعر السوق.

وشدد على ضرورة الإسراع فى إفتتاح مراكز البيع المخفض بكل الوحدات الإدارية إلى جانب إفتتاح عشرين مركزا بالأحياء المختلفة بالمحلية .