مؤشر سوق الخرطوم للاوراق المالية اليوم يغلق مستقراً عند 13436.617  نقطة .

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وفى معاملات اليوم ومقارنه مع تداولات يوم الخميس الماضى فقد شهد هذا اليوم إنخفاض حجم التداول من 21,894,016 جنيها الي 1,627,386جنيها بنسبة إنخفاض بلغت 93% ، وإنخفاض عدد الأوراق المالية المتداولة من 42,222 الي 5,536 ورقة مالية بنسبة إنخفاض بلغت 87 % وانخفاض عدد الصفقات المنفذة من 170 الي 24 صفقة بنسبة إنخفاض بلغت 86% .

وفى مجال حركة الأسعار شهد قطاع الصكوك وصناديق الإستثمار اليوم إستقرار سعر صندوق الإجارة الإستماري عند 10.1 جنيه .

وسجل قطاع الشهادات الإستثمارية إرتفاع سعر إصدارتين وإستقرار سعر ثلاثة إصدارات وذلك من جملة خمسة إصدارات تم تداولها اليوم .