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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
وفى معاملات اليوم ومقارنه مع تداولات يوم الخميس الماضى فقد شهد هذا اليوم إنخفاض حجم التداول من 21,894,016 جنيها الي 1,627,386جنيها بنسبة إنخفاض بلغت 93% ، وإنخفاض عدد الأوراق المالية المتداولة من 42,222 الي 5,536 ورقة مالية بنسبة إنخفاض بلغت 87 % وانخفاض عدد الصفقات المنفذة من 170 الي 24 صفقة بنسبة إنخفاض بلغت 86% .
وفى مجال حركة الأسعار شهد قطاع الصكوك وصناديق الإستثمار اليوم إستقرار سعر صندوق الإجارة الإستماري عند 10.1 جنيه .
وسجل قطاع الشهادات الإستثمارية إرتفاع سعر إصدارتين وإستقرار سعر ثلاثة إصدارات وذلك من جملة خمسة إصدارات تم تداولها اليوم .
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر سوق الخرطوم للاوراق المالية اليوم يغلق مستقراً عند 13436.617 نقطة . لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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