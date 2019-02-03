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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قال التونسي إيراد الزعفوري، المدير الفني للهلال السوداني، إن فريقه بات جاهزًا لمواجهة ضيفه، أشانتي كوتوكو الغاني، اليوم الأحد، في مستهل دور مجموعات الكونفيدرالية الإفريقية.
وأوضح الزعفوري، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، حول التحدي الذي يواجه الهلال في ملعبه: “نتعامل في هذا الموسم، على أساس أن لكل مرحلة أهداف.. كل ما حدث في الموسم الماضي درسناه، وحددنا هدفنا، وهو الفوز على ملعبنا”.
وأردف: “الكل يعرف أن الهلال فريق كبير، وتصنيفه القاري يدل عليه، وهو مخيف للمنافسين”.وأضاف: “هدفنا الأول هو التأهل إلى ربع النهائي، وليس مهما أن نتصدر المجموعة”.
كانت هذه تفاصيل خبر الزعفوري حول مباراة اليوم : الهلال مخيف للمنافسين.. والصدارة ليست مهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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