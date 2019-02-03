بالصورة.. احد لاعبي “قطر” يرفع علم “السودان” خلال احتفالاتهم بكأس آسيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عاد نجوم العنابي إلى الدوحة ومعهم لقب بطولة كأس آسيا لكرة القدم التي أقيمت في الإمارات، بعد تفوقهم في النهائي على حساب المنتخب الياباني بثلاثة أهداف لواحد، ليدونوا اسم “قطر” في لائحة الأبطال الذهبية، للمتوجين بأهم ألقاب القارة الصفراء.

حافلة منتخب قطر المكشوفة سارت وسط الآلاف على كورنيش الدوحة للاحتفاء بكأس آسيا مع الجماهير التي تهافتت لتحية أبطال القارة الأكبر في العالم.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد ظهر خلال الاحتفال علم السودان الذي رفعه احد اللاعبين القطريين الذين ينحدرون من أصول سودانية وفقاً لصورة نشرت على موقع بي إن سبورت الرياضي.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مع صورة العلم السوداني وهو مرفوع داخل حافلة منتخب قطر التي طافت العاصمة القطرية الدوحة.

وكتب ناشطون بارزون عن الصورة مشيدون باللاعب صاحب المبادرة وجاءة أبرز التعليقات تحت عنون (شكراً للناس الما نست أصلها).