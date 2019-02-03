المريخ يفاجيء الهلال عقب العودة من الجزائر ويقدم تمرينه إلى عصر اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - المريخ الخليج 365 : قررت إدارة المريخ تقديم التدريب الأول بعد عودة الفريق من الجزائر إلى الرابعة عصر اليوم الأحد من أجل التفرغ لمساندة الهلال ليلا وهو يلعب باسم السودان في الكونفدرالية أمام فريق الاشانتي كوتوكو الغاني وعلم (الموقع) أن ادارة الكرة ابلغت اللاعبين بالأمس بهذا القرار .

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