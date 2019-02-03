سعد عثمان عمدة النافعاب: هذا ما أقوله عن علاقتي بالدكتور نافع ومعتز موسي دفعتي في كلية الاقتصاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يربطني الدم والاحترام والود مع الأرباب صلاح إدريس ولم انقطع عنه ومازلت متواصل معه

ورثت العمودية من أبي ورفضت منصب والي ووزير مالية لهذه الأسباب

هذا ما أقوله عن علاقتي بالدكتور نافع ومعتز موسي دفعتي في كلية الاقتصاد

النافعاب قبيلة كبيرة ونحن الأكثر امتلاكا للإبل و والهجن نشاط اجتماعي وسياسي

العمدة سعد أو عمدة النافعاب هو رجل له نشاطات متعددة ومتواجد في محافل كثيرة في العمل العام بمسمياته المتعددة وهو ألان علي رأس عمودية اكبر قبائل السودان وهم النافعاب ومالك لأكبر صحيفة سياسية وله علاقات واسعة في دول الخليج التقيناه في هذا الحوار المقتضب وتجولنا معه محاولين سبر أغواره وطرحنا عليه عدة تساؤلات في ’’المشاهد’’ فأجاب عليها بصراحة ووضوح.

عمودية قبيلة النافعاب من أين أتت إليك ؟

أنا العمدة سعد ود العمدة عثمان ود العمدة محمد فالعموديات والنظارات هما ورثة من ناحية الأب للجد وانأ استلمت العمودية في عام 1996 وحتي ألان أنا عمدة علي عموم النافعاب في جميع أنحاء السودان وأقول إن الجعليين والنافعاب هما قبيلة واحدة ونجتمع جميعا علي حب الوطن والسودان والعمودية هي تنظيم للإدارة الأهلية التي هي معروفة في جميع أنحاء بلادنا الحبيبة.

هل النافعاب قبيلة كبيرة ممتدة أم محصورة في إقليم محدود؟

حقيقة إن قبيلة النافعاب مقرها الأصلي هو شندي وتمتد من شندي حتي البطانة وحتي منطقة تميد النافعاب وهي محل رئاسة العمودية علما بأن عموديتي فيها أربعة عشر قبيلة من غير النافعاب وهم موجودين في دائرة الاختصاص وتشمل كل النافعاب في جميع إنحاء السودان لذلك هي قبيلة كبيرة وممتدة وليست محدودة.

سعد العمدة بثقله القبلي وعموديته وعضويته في المؤتمر الوطني لماذا لم يتقلد أي منصب وزاري حتي ألان؟

بالعكس أنا طرحت لي الوزارة منذ العام 1999 ثم رفضتها وقد رفضت تحديدا منصب وزير المالية ومنصب والي شمال كردفان ورفضت وزارة المالية رغم إني خريج جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد ودرست أيضا قانون في جامعة النيلين وبالمناسبة رئيس الوزراء الحالي معتز موسي هو دفعتي في جامعة الخرطوم ودرسنا الاقتصاد سويا وكان سبب رفضي للمناصب والوزارات أنن رجل أعمال وأملك مجموعة شركات منذ أن كنت طالبا في الجامعة انا عمدة ورئيس محكمة حتي ألان وقاضي بسلطات ثابتة فلا يمكن أن أترك الإدارة الأهلية والمحكمة وامشي للوزارات ولانني أيضا أجد نفسي في العمل الجماهيري والشعبي وفي الاتحادات أكثر من الوزارات وأقول من المستحيل أن أقبل أي وزارة واترك كل تلك المناصب وأترك لقاءاتي بالجماهير والناس وانغلق داخل المكاتب وسأرفض مهما قدمت لي المناصب لأنني غير معني بها.

رياضة سباق الهجن نراك قد ارتبطت بها وارتبطت بك فماذا هي تجربتك وخبرتك مع الهجن ؟

أنا أصلا عندما نشأت وجدت الإبل عند جدي وأبوي وهو كان أكثر الناس امتلاكا للإبل في البطانة وهي موروثة عندنا من بدري وظللنا نمارس رياضة سباق الهجن في السودان منذ وقت بعيد وعندما انفتحنا علي الخليج زاد نشاط السباق واخذ مساحة واسعة وامتد إلي خارج السودان والهجن هو نشاط رياضي وثقافي واجتماعي وسياسي وإسلامي وهو تراث نعتز ونفخر به كسودانيين وحققنا به نقلة كبيرة في تعريف أهل الخليج بتراث وثقافة أهل السودان كأحد اكبر تجمعات الإبل وكبلد رافد من روافد العروبة والإسلام.

والان رياضة الهجن انتشرت في أوروبا وفي إفريقيا وهنالك اتحاد عربي وأخر أنا رئيسه وهنالك الاتحاد الدولي للهجن تحت التأسيس ورئيسه هو الأمير عبد العزيز بن فيصل ال سعود وله نائبا ن هما رئيس دولة الإمارات والسودان كنواب ومقر الاتحاد العالمي للهجن هو الرياض والتحاد العربي للهجن ومقره الكويت ايضا أنا عضو فيه والاتحاد الإفريقي للهجن ومقره السودان وانا رئيسه .

ماذا عن صحيفة الانتباهه التي امتلكتها مؤخرا وماهي سبل تطويرها كمؤسسة إعلامية؟

لقد ظلت صحيفة الانتباهة تتصدر سوق الصحف وتتفوق في التوزيع لأكثر من اثني عشر عاما وتأتي في المرتبة الأولي لما تمتاز به من مهنية عالية وتفوق في نقلها للأخبار وفي التحقيقات والحوارات وكل جوانب العمل التحريري ولذلك هي متفوقة وستتقدم للأمام خطوات كبيرة حيث لدينا مشاريع مستقبلية لتطوير الصحيفة التي تحمل ميزات الصحف العالمية والانتباهة اون لاين احدث مشاريعنا حيث أصبحت مقروءة للجميع في كل أنحاء العالم وفي أكثر من سبعة عشر دولة ولديها تحديث عبر الموبايل وإن شاء الله ستصبح مؤسسة إعلامية ضخمة ولها روافد جديدة مثل الانتباهة الرياضية والاجتماعية ومجلة عن الهجن واصدارت أخري عديدة متنوعة.

هل ينجح سباق الهجن في السودان في عدم وجود مضمار خاص به؟

هنالك مضمار الشيخ زيد رحمه الله في ولاية الخرطوم في منطقة ابجيرا شرق النيل وهو يعتبر أحدث مضمار شيد بتبرع من شيوخ الإمارات ونأمل لان تكون منطقة ابجيرا هي المنطقة السياحية الأولي في الخرطوم وتمثل ثقافات البادية وتشمل كل تراث أهل السودان فيما يختص بالهجن والاحتفاء بها.

يقولون أن صلة قرابتك مع الدكتور نافع علي نافع هي التي قربت لك المسافات في مجالات كثيرة واستفدت منها؟

أقول إن الأخ الدكتور نافع علي نافع هو أخي وابن عمي وهو شخصية قيادية تستحق الاحترام والتقدير خاصة من أهله وانا الآن عمدته واقول كما قلت أولا أنا ألان أركز جهدي في العمل الاجتماعي والجماهيري وفي مجال الأعمال الخاصة بي.

في عام وأعياد الشيخ زايد ماذا تقول لأهل الأمارات العربية المتحدة؟

عام الشيخ زايد هو عام الخير والرخاء وانا أقيم في الخليج منذ العام 1993 وألان أنا مستشار لشيوخ وحكام الإمارات ولي أعمال منذ ذلك التاريخ أي قبل أكثر من 25 عاما ووكيل لمعظمهم في أعمال كثيرة لذلك أقول إن الشيخ زايد رحمة الله عليه هو أبو الإمارات العربية المتحدة وباني نهضتها وهو يستحق كل الخير ومن خلفه أبناؤه الأشاوس فهم يعطون ويقدمون كل أفعال الخير لأمة العرب والإسلام ويعكون ولا يأخذون فلهم التحية في عام الشيخ زايد .

علاقتك مع الأرباب صلاح احمد إدريس هل هي متواصلة أم؟

الأرباب صلاح إدريس حقيقة تربطني به صلة قرابة ونحن أبناء شندي وعملت معه في الهلال عندما كان رئيسا للنادي وتربطي به علاقة ود واحترام وتقدر وانا لم انقطع عنه ومتواصل معه.

ماذا تقول للأرباب صلاح ادريس في غربته ة؟

أقول له رد الله غربتك وأعادك للوطن سالما غانما فالكل اهلك وأصدقائك وأحبابك في انتظار عودتك.

ماذا عن عملك ألان في مجلس إدارة نادي الهلال الحالي؟

أنا الان اشغل منصب نائب رئيس نادي الهلال وانا أحب الهلال والهلال نادينا وعشقنا ولجمهوره كل التقدير والوفاء وانا لم ولن أتخلي عن الهلال في أي وقت واقول لكل مقام مقال وانا ألان اصمت واسكت لمصلحة الكيان واغلب مصلحة الهلال العامة علي الشخصية .

ماذا عن شيخ العرب الراحل عوض محمود بامسيكا؟

ألف رحمة تنزل عليه فقد فقدناه كأحد اشرف الرجال وربنا يجعل البركة في أبنائه وعشيرته.

الانتباهة