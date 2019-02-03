وزير المالية: معركتنا مع “الدولار الموازي” مازالت مستمرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

دافع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية معتز موسى، بالجلوس على كرسي وزارة المالية بجانب منصبه كرئيس لمجلس الوزراء .

وأوضح أن منصب رئيس مجلس الوزراء هو منصب قيادي وتنظيمي مؤكداً أنه لا يدافع عن موقعه.

وكشف موسى أنه يتقاضي مرتب كوزير للمالية فقط ولا يتقاضى أجر على منصب رئاسة مجلس الوزراء إنما يمارسه كعمل أشبه بالخيري- على حد تعبيره-.

وطالب موسى في منتدى الصحفيين الذي عقد في صحيفة السوداني مساء اليوم (السبت) ، بأبرز البينات والشواهد التي تدل على فساد عدد من أعضاء الحكومة منهم شخصه قائلاً ” حتى لايكون الكلام معمم ”

وأشار موسى إلى استمرارهم في معركتهم مع الأسواق الموازية للعملة لافتاً إلى أنها معركة وستستمر.

ونوه إلى أن سعر آلية السوق المحدد ب47 جنيهاً هو سعر مجزٍ وواقعي لأسعار الصادر.

وكشف عن وجود بعض المصدرين الذين يرغبون في تسعير الدولار بـ 120 جنيه والإمساك عن التصدير إلى حين ارتفاع سعر الدولار.

ودعا موسى المصدرين بتحمل تبعات قرارهم قائلاً أي زول عندو سمسم يخليه معاه ولن نقبل بالشراء بأعلى من سعر الآلية.

ولفت إلى بدء حل مشكلة السيولة من الشهر الجاري معلناً عن ارتفاع معدلات الإيداع في المصارف بعد صدور الفئات الجديدة من العملة.

ورهن استمرار سياسة الدعم بتحقيق العدالة ووسمها بشكلها الراهن أنها لا تعمل على تحقيق ذلك حيث تعمل على زيادة ثروات الاغنياء وزيادة معدلات الفقراء وذكر ” كلام زي ده ما بنقابل بيه رب العالمين”